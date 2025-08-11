استقرار وثبات في سعر طن الحديد اليوم الإثنين بتاريخ 11 من أغسطس 2025

استقر سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 11 من اغسطس على مدار اليوم على عكس الأيام القليلة الماضية، فمن المحتمل أن تعود حركة البناء إلى وضعها الطبيعي في مصر وهذا يعود بالإيجاب على حركة المشاريع البنائية.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

بلغ سعر طن الحديد صباح تعاملات يوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس في مصر في معظم المحلات التجارية والمصانع والشركات المصرية منذ آخر استقرار له نحو الآتي:

سعر طن الحديد الاستثماري سجل اليوم نحو 36827 جنيه.

طن حديد عز اليوم الاثنين سجل سعره نحو 39650 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو سجل نحو 37500 جنيه.

طن حديد سرحان سجل سعره اليوم نحو 38500 جنيه.

سعر طن حديد ستيل سجل اليوم نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي سجل اليوم نحو 41000 جنيه.

سعر طن حديد عطية سجل اليوم نحو 3850000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي اليوم سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 35,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم نحو 39000 جنيه.

سعر طن حديد الكومي سجل اليوم نحو 38500 جنيه

سعر طن حديد المعادي وصل اليوم إلى 36500 جنيه.

تأثير أسعار الحديد على التخطيط الانشائي

يمكن أن يؤثر سعر الحديد على التخطيط الانشائي للمهتمين، وهذه التأثيرات تتمثل في الآتي: