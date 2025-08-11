أخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 اليوم بتاريخ 11 من أغسطس 2025

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل مع أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 11 من أغسطس في مصر، فقد ارتفع سعر جرام الذهب ارتفاع طفيف اليوم وخاصة عيار 21 منذ آخر تعاملات في الأسواق ومحلات الصاغة ويمكن أن يتأثر سعره على مدار اليوم بعوامل التغيير.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وصل نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5280 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات الإثنين نحو 4620 جنيه مضاف اليها قيمة الضريبة.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3960,75 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3080 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 نحو 36960 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين للشراء في مصر

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء في محلات الصاغة نحو الآتي