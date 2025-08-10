نونييز في الهلال السعودي! 

ليفربول ينجح أخيرًا في التخلص من نونييز!

توصّل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق لضم رأس حربة نادي ليفربول الإنجليزي الأروغواني داروين نونييز في صفقة قدّرت قيمتها بثلاثة وخمسين مليون يورو، وفقًا لموقع بي بي سي الرياضي.

وسوف يتوجه رأس الحربة إلى المملكة العربية السعودية لإجراء الفحوصات الطبية لإتمام عملية الانتقال. وقد انتقل نونييز من صفوف بنفيكا البرتغالي منذ ثلاثة أعوام مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه لصفوف الليفر، نجح الأوريغوياني في تسجيل 40 هدفًا في 143 ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

بيع اللاعب الآن سوف يمنح ليفربول السيولة المالية التي يحتاجها لإتمام صفقة إلسكندر إيزاك لاعب نيوكاسل، كما أن إتمام صفقة نونييز تنبؤ بخروج الهلال من سباق الحصول على خدمات إيزاك.

قدّم نادي ليفربول عرضًا مغريًا لنيوكاسل لضم إيزاك، عرض بلغت قيمته وفقًا لمصادر 110 مليون إسترليني، غير أن إدارة النادي رفضت متعللة بأن التقييم العادل للاعب هو 150 مليون جنيه إسترليني!

دعّمت إدارة ليفربول صفوفها هذا الصيف خاصة بعد ضم خط الوسط المهاجم الألماني فلوريان وريتز، وهوجو إيكتيتي من فرانكفورت.

وبعد إتمام صفقة نونييز، يكون الليفر قد تخلّي عن كلا من لويز دياز لبايرن ميونيخ نظير 65.5 مليون جنيه إسترليني، ونونييز للهلال نظير 46.3 مليون جنيه إسترليني.

ونونييز كان له لحظاته المشرقة بكل تأكيد مع الليفر، لكن سوء الحظ لازم اللاعب وصام تهديفيًا في الوقت الذي كان الليفر بأمس الحاجة للاعب هداف في مركز رأس الحربة.

وقد تعرّض ليفربول خلال هذا الموسم لمأسأة كبيرة بفقده مهاجه ديوجو جوتا البرتغالي، بعد أن توفّر اللاعب الشاب في حادث سير أودى بحياته هو وأخيه.

يونايتد ينفق 200 مليون إسترليني على خط هجومه!

وافق مانشستر يونايتد على دفع 74 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدمات بينجامين سيسكو الشاب مهاجم فريق لايزبيج.

ترفع هذه الصفقة إنفاق اليونايتد على خط هجومه إلى 200 مليون إسترليني، بعد موسم مخيّب للآمال على المستوى الهجومي، موسم هو الأسوأ للنادي منذ موسم 73 /74!

حاول اليونايتد حل إشكالية الهجوم بعد استقدام ثلاثة لاعبين آخرهم سيسكو، وأولهم ماتيوس كونيا البرازيلي وبريان مبويمو اللاعب الكاميروني.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن يونايتد لم يحل كل مشاكله، إذ سيواجه الفريق المتعثر إشكالية جديدة في ملء خط المنتصف وفقًأ لخطة أموريوم التي نُفذت في الموسم الماضي.

فبرونو فرنانديز، لن ينجح في أن يكون خط وسط ارتكاز، إذ يميل اللاعب بشكل أكبر لدعم الخط الهجومي، وخلق الفرص والمساحات.

إلا أن أموريوم يبدو غير مقتنع بهذا الطرح، إذ أنه يرى أن فيرنانديز مؤهل على المستوى البدني لتغطية مساحات كبيرة واللعب كخط وسط ارتكاز بشكل طبيعي.

وإذا كان هذا صحيحًا، فلما تدور الشائعات الآن عن اهتمام اليونايتد باللاعب كارلوس باليبا لاعب ارتكاز فريق برايتون والمنتخب الكاميروني؟

وقد استثمر اليونايتد في الموسم الماضي في لاعب باريس سان جيرمان مانيول أوجارتي اللاعب الأوروغوياني مقابل 50.8 مليون جنيه إسترليني.

خيار آخر هو اللاعب المخضرم كاسيميرو، إلا أن بوصول اللاعب لعمر 33 عام، يصعب الاعتماد عليه لضبط خط وسط اليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز القوي من الناحية البدنية.

أموريوم لديه كذلك اللاعب كوبي ماينو، ومع ذلك، فهو يراه مثل برونو فيرناندز لاعب يمكنه صناعة الألعاب وخلق الفرص، لا لاعب ارتكاز.

إذن، فعلى ما يبدو أن اليونايتد لم ينتهي بعد من صفقاته الصيفية على الرغم من إنفاقه الكبير. يحتاج اليونايتد إلى لاعب ارتكاز قوي البنية ومميز في الناحية البدنية.

اليونايتد يمكنه استقدام إحدى اللاعبين إذا تمكّن من التخلّي عن بعض اللاعبين الذين يعدوا من الأحمال الإضافية على تشكيلة الفريق في الوقت الحالي، أبرزهم بالطبع جيرناتشو وسانشو!

بيع هؤلاء اللاعبين لن يكون مهمة سهلة خاصة في ظل الأداء السيء خلال الموسم الماضي. ولكنه سيحل إشكالية استقدام باليبا من برايتون، خاصة في ظل طلب ناديه 115 مليون جنيه إسترليني للتخلّي عنه!

من يتحدى الليفر في الموسم المقبل؟

دعم عدد كبير من الفرق الإنجليزية صفوفها للموسم المقبل، وأبرزهم بالطبع نادي ليفربول الإنجليزي. في الموسم الماضي، حسم الليفر اللقب قبل انتهاء البطولة بأربعة جولات كاملة.

ولكن بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه بعض الفرق في فترة الانتقالات الصيفية مثل السيتي ويونايتد وتشيلسي، فهل سيتمكن الليفر من الحفاظ على هيمنته؟

إدارة أرسنال لم تبخل كذلك على فريقها بالإنفاق، إذ أنفقت 201 مليون جنيه إسترليني في صفقاتها للموسم الجاري وأبرزها فيكتور جويكيريس ومارتين زوبيميندي.

أما تشيلسي المنتشي بفوزه بلقب كأس العالم للأندية، فقد أنفق 249 مليون جنيه إسترليني على مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها ليام ديلاب وجواو بيدرو.

نيوكاسل لم ينفق الكثير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ أنفقت إدارته 55 مليون جنيه إسترليني فحسب لاستقدام أنتوني إيلانجا وآرون رامسديل.

ومع ذلك، فقد تمكّن الفريق في الموسم الماضي من إلحاق الهزيمة بليفربول وتحقيق لقب نهائي كأس الرابطة على حساب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

كل المؤشرات تشير إلى أننا على مشارف موسم كروي أسطوري، متوقع أن تعود فيه كتيبة جارديولا إلى مستواها المعهود، ويعود فيه الأرسنال للثأر، وتشيلسي لإثبات الوجود.