مواجهة نارية وحاسمة .. موعد مباراة غزل المحلة والبنك الاهلي عبر القنوات الناقلة 2025

يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بقيادة المدرب طارق مصطفى والذي يجمع كل الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الممتاز لعام 2025/2026، كما تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل المباراة في الموعد المحدد لها بشكل حصري.

موعد مباراة غزل المحلة والبنك الاهلي

تم الإعلان عن موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لهذا العام وهذا الموعد هو

تقام المباراة بين غزل المحلة والبنك الأهلي مساء يوم الأحد الموافق 10 من أغسطس.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

تقام المباراة بين كلا من فريق غزل المحلة والبنك الأهلي على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من جولات مسابقة الدوري الممتاز.

نجح فريق اليوم الأهلي في ضم 11 صفقة صيفية من أجل دعم الفريق في الدوري هذا العام في موسم 2025/2026.

اعتمد فريق البنك الأهلي خلال فترة الإعداد للمباراة على خوض مباريات ودية متعددة على ثلاث مراحل للتجهيز الجيد للمنافسة الرسمية.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم ببث مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي مساء اليوم وهذه القنوات هي