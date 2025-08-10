تنتهي الجولة الأولى من الدوري المصري اليوم .. مع موعد مباراة انبي وفاركو 2025 عبر القنوات الناقلة

يستعد فاركو لمواجهة فريق إنبي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري نايل اليوم الأحد وقد بسعر فريق فاركو للعودة بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز الأول، وقد يرغب عشاق الكرة معرفة الموعد ادوالقناة الناقلة من أجل الاستعداد لمشاهدتها.

موعد مباراة انبي وفاركو

تم الإعلان عن موعد مباراة انبي وفاركو في الجولة الأولى من بطولة دوري نايل هذا الموسم، وهذا الموعد هو

يدخل فريق فاركو اختبار رسمي مع النبي في يوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نايل لموسم 2025/2026.

تقام هذه المباراة على ملعب حرس الحدود، وقد تشهد صراع مفتوح على النقاط الثلاث، كما عزز فاركو تشكيله بعدد من الصفقات.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وانبي

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة انبي وفاركو مساء يوم الأحد ضمن الجولة الاولىوهذه القنوات هي

يتم تقل المباراة بين فاركو وانبي اليوم الأحد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تعتبر هذه القناة هي النايل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة اون تايم سبورت من أجل ضبطها على جهاز الاستقبال ومشاهدة مباراة اليوم بين انبي وفاركو في الجولة الأولى من بطولة دوري نايل هذا الموسم وهذا التردد هو