spa.gov.iq رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق

تتزايد أعمال البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بمعرفة الموعد المحدد بالإعلان عن أسماء الوجبة السابعة والتي تم شملهم من قبل الرعاية الاجتماعية، حيث يعد هذا البرنامج واحد من ابرز برامج الدعم والمساعدات الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة العراقية لبعض الفئات الأكثر احتياجا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ضمان حياة كريمة، الحد من الفقر والبطالة من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بخطوات الاستعلام علي أسماء الوجبة السابعة تابعونا.

كيفية الاستعلام عي الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025

لجميع الأشخاص الراغبين في الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية “الوجبة السابعة ” في العراق، إليك الطريقة الرسمية للاستعلام خطوة بخطوة حيث تتمثل هذه الخطوات في:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية.

اضغط قسم الخدمات الإلكترونية أو الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وحدد الوجبة السابعة.

أدخل البيانات المطلوبة مثل: الاسم الرباعي، رقم الهوية، المحافظة.

اضغط على زر “استعلام” وستظهر لك أسماء المقبولين.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية