حدها الأن.. تردد قناة ماجد على النايل سات والعرب سات لمتابعة كل ما هو جديد

هي قناة عربية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجمع بين المرح والفائدة، هي واحدة من أشهر وأهم قنوات الأطفال في العالم العربي، وتستهدف فئة الصغار من سن 3 إلى 12 عامًا، تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز مستوحى من الثقافة العربية، مع الحرص على القيم والتقاليد من خلال بث البرامج المختلفة والمتنوعة، تتميز بأنها تبث كافة برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية وغير ذلك مما تعمل علي إزعاج الصغار أثناء المشاهدة، عبر السطور القادمة سنسرد لكم ترددات القناة ابقوا معانا.

تردد قناة ماجد كيدز علي النايل سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 11411 .

من خلال مؤشر الاستقطاب : أفقي (H).

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات)

التردد: 11804 .

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط ترددات قناة ماجد كيدز على الرسيفر

ادخل إلى قائمة الإعدادات أو التثبيت اليدوي . اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما ورد أعلاه. اضغط بحث (Search). ثم احفظ القناة.

مميزات قناة ماجد كيدز 2025