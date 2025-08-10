استقبل تردد قناة وناسة Wanasah Baby الجديد على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي لاقت شهرة وشعبية كبيرة في الوطن العربي، بما توفره من برامج ترفيهية وتعليمية ملائمة، حتى أن القناة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وتتميز في ألوانها الزاهية وأسلوبها المرح، بجانب الأناشيد الدينية والرائعة التي يتم بثها، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال 2025

أما عن المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية، فجاءت على النحو الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11430.

بينما استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تحديث تردد وناسة الثاني

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتحديث تردد وناسة الثاني على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة 11270.

بينما استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز يكون “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

وهناك مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، نايل سات وعرب سات، بناءً على ما يأتي:-