تردد قناة أون تايم سبورت On Time SporT الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية

تُعد قناة ON Time Sport من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، تنقل أبرز الأحداث الرياضية المحلية والدولية، تمتاز القناة بتغطية حصرية ومباشرة للبطولات المصرية، على رأسها الدوري المصري الممتاز و كأس مصر ومباريات المنتخب الوطني، كما تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التحليلية والرياضية، ويقدمها نخبة من أبرز المذيعين والنقاد الرياضيين، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة تابعونا.

علي النايل سات On Time SporT HD

التردد الخاص بالقناة: 10853

مؤشر الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة عبر العرب سات ON Time SPOrt 1

من خلال بيانات التردد: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

كيفية ضبط ON TIMe SPOrt

لجميع الأشخاص الراغبين في مشاهدة جميع المباريات الرياضية والبرامج التحليلية ومشاهدتها عبر قناة ON TIMe Sport يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يرجي فتح قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

اختر “تثبيت يدوي” أو Manual Installation.

انقر علي إضافة قناة جديدة.

أدخل بيانات التردد (حسب القمر والتردد المناسب).

انقر”بحث” لتظهر القناة على الشاشة.

ثم اضغط علي أيقونة حفظ القناة.

أبرز مزايا قناة ON Time SPort