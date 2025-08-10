أعلى عائد شهادات من بنك مصر والبنك الأهلي.. إدخر فلوسك وخدها بزيادة

في ظل التوتر الكبير التي تشهده الساحة الاقتصادية، وحرصًا من البنوك على تقديم حلول مرضية، تُحافظ على أموال المواطنين، ليقدم بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية والاستثمارية الأكثر من رائعة، بما يبحث عنه الكثير من المواطنين، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالشهادات خلال السطور التالية وعبر موقع البديل.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

أما عن التفاصيل الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم على شهادات البنك الأهلي المصري، فجاءت بناءً على ما يأتي:-

شهادة بلاتينية ذات عائد ثابت، تصل مدتها إلى 3 سنوات، بما تبلغ نسبة العائد لـ 18.5%، الحد الأدنى لشراءها يكون 1000 جنيه.

أما عن الشهادة الثانية فتكون بعائد متدرج، بما تصل مدتها لـ 3 سنوات، ونسبة العائد تتراوح من 23% لـ 15%، الحد الأدنى يكون 1000 جنيه.

أما بالنسبة للشهادة البلاتينية الثالثة فتكون ذات عائد متدرج تصل مدتها لـ 3 سنوات، فيما يتراوح العائد من 27 لـ 17%، ويكون الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه

بالإضافة إلى أن الشهادة الرابعة فتكون ربع سنوي، بما تصل مدتها لـ 3 سنوات، ويكون نسبة العائد 24.25%.

الشهادة الأخيرة معنا تصل مدتها لـ 5 سنوات، بعائد 14.25%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادات بنك مصر

فيما يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بشهادات بنك مصر، بناءً على ما يلي:-