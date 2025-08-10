موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الأخيرة 100 ألف دينار

كشفت وزارة المالية العراقية، عن أنه وفقًا لنمط الصرف المتبع، يُصرف راتب التقاعد عادةً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف عطلة رسمية، ففي هذه الحالة يتم تأخيره ليوم العمل التالي، وبالنسبة لشهر سبتمبر 2025، من المتوقع أن يتم صرف الرواتب يوم الإثنين 2 سبتمبر، لأن اليوم الأول (1 سبتمبر) صادف عطلة (الأحد)

هل أُجريت زيادة في الرواتب؟

بالنسبة لشهر سبتمبر 2024، كان هناك قرار حكومي بإضافة 100,000 دينار عراقي إلى رواتب المتقاعدين. وتأكدت الزيادة رسمياً من قبل وزارة المالية ،ووفقًا للجدول بعد الزيادة:

راتب 500,000 د.ع أصبح 600,000 د.ع.

راتب 700,000 د.ع أصبح 800,000 د.ع.

راتب 800,000 د.ع أصبح 900,000 د.ع.

هل توجد زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين سبتمبر؟

لكن لاحقًا نفت وزارة المالية وجود زيادة جديدة لهذه الزيادة، وأكدت أن صرف راتب سبتمبر 2024 كان بالمبلغ نفسه المعتمد سابقًا وليس بصيغة زيادة إضافية جديدة

بالنسبة لشهر سبتمبر 2025، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي زيادة جديدة. لكن من المعروف أن الرواتب تُصرف في اليوم الأول من الشهر أو في أول يوم عمل بعد العطلات الرسمية

كيفية الاستعلام عن الراتب

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن راتب التقاعد الشهري من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية أو الهيئة الوطنية للتقاعد وذلك عبر الخطوات التالية: