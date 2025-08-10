أخر تحديث في سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري بتاريخ 10 أغسطس 2025

تتزايد معدلات البحث بشكل يومي عن معرفة سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ في سعره مقابل الجنيه المصري وفقا لاخر تحديثات معلنة من معظم البنوك الحكومية والخاصة، فقد استقر سعر الدولار اليوم تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بعد آخر ارتفاع له نحو الآتي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في البنك المركزي المصري نحو 48,50 جنيه في حالة البيع

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 48,60 جنيه في حالة الشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس سجل نحو 48,50 جنيه للبيع و48,60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,55 جنيه للبيع 48,65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم الأحد نحو 48,50 جنيه للبيع 48,60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 48,50 جنيه للبيع 48,60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل اليوم نحو 48,50 جنيه للبيع 48,60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل اليوم إلى 48,51 جنيه للبيع و48,61 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو الآتي