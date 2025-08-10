سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في مصرف الكفاح بغداد بتاريخ 10 أغسطس 2025

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في العراق، وذلك وسط توجيهات البنك المركزي بالالتزام بأسعار الصرف المعتمدة سواء في حالة البيع النقدي أو التحويلات الخارجية، ويمكن أن يتغير السعر على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي

وصل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل الدينار العراقي إلى الآتي

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بنك الرافدين وصل إلى 1310 دينار.

سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف بابل اليوم مقابل الدينار العراقي وصل إلى 1310 دينار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في مصرف الائتمان العراقي وصل إلى 1310 دينار.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار في البنك التجاري العراقي وصل إلى 1310 دينار.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي العراقي وصل إلى 1310 دينار

سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العراقي مقابل الدينار وصل إلى 1312 دينار.

توقعات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

هناك توقعات حول سعر الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الأيام المقبلة وهذه التوقعات هي