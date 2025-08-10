أملي التلاجه بالفراخ .. أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 10 أغسطس 2025

استقرت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم في بورصة الدواجن وفي المحلات اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية، واستقر معها سعر كرتونة البيض والكتاكيت وذلك وفقا لاخر تحديث صادر عن بورصة الدواجن في مصر، ويختلف سعر الفراخ في بورصة الدواجن عن سعرها بالنسبة للمستهلك وفي محلات الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وصلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها بالنسبة للفراخ البيضاء والبلدية اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس نحو الآتي:

سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بورصة الدواجن نحو 61 جنيه وبالنسنة للمستهلك في الأسواق المصرية ما بين 74 جنيه إلى 76 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بورصة الدواجن تصل ما بين 105 إلى 110 جنيه للكيلو الواحد في البورصة، وتصل في الأسواق ما بين 126 إلى 128 جنيه.

وصلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد إلى 115 جنيه للكيلو في البورصة، وما بين 120 إلى 125 جنيه للمستهلك.

اسعار الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في الأسواق بالنسبة للمستهلك ووصلت أسعارها نحو الآتي: