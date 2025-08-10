الأسعار الجديدة .. سعر الذهب عيار 21 اليوم بتاريخ 10 أغسطس 2025

ارتفع سعر الذهب في الأسواق المحلية بدء تعامل يوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في مصر، فقد ارتفع معهم سعر جرام الذهب عيار 21 على عكس آخر تعاملات أمس الذهب شهد استقرار في سعره.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 في حالة البيع نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5280 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم سجل نحو 4840 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات الأحد 10 من أغسطس نحو 4620 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3960 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3080 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم سجل نحو 2640 جنيه.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 ووصل إلى 36960 جنيه وهذا السعر يساوي الذهب الخام بدون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم الأحد للشراء

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء لجميع الأعيرة بعد آخر ارتفاع له نحو الآتي