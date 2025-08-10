سعر طن الاسمنت اليوم بتاريخ 10 أغسطس 2025 .. + أسعار مواد البناء

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في الأسواق المحلية والشركات المصرية، فقد يعتبر الأسمنت من مواد البناء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عليها، ويمكن أن يتغير سعر طن تلك السلعة في مختلف الشركات على مدار اليوم أو خلال الأيام القليلة القادمة.

سعر طن الاسمنت اليوم

سجل سعر طن الاسمنت اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم الشركات نحو الآتي

سعر طن أسمنت السويس اليوم الأحد وصل إلى 3450 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان اليوم الأحد سجل نحو 3460 جنيه.

سعر طن أسمنت الرمادي اليوم وصل إلى 4031 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي اليوم وصل إلى 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت المخصوص وصل اليوم إلى 3440 جنيه.

سعر طن أسمنت وادي النيل سجل اليوم نحو 3550 جنيه.

سعر طن أسمنت المعلم سجل اليوم نحو 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت التعمير وصل اليوم إلى 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت بني سويف سجل اليوم نحو 4050 جنيه.

سعر طن أسمنت سيناء وصل اليوم الأحد إلى 4000 جنيه.

أسباب استقرار سعر طن الأسمنت في مصر

هناك بعض الاسباب التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر طن الاسمنت في مصر في معظم الشركات ومن أهم هذه الأسباب ما يلي