تحديث جديد وتراجع ملحوظ في سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 10 أغسطس 2025

تحظى مواد البناء ومن بينها الحديد بأهمية كبرى في عملية البناء، لذلك يرغب الكثير من المستثمرين والمستهلكين في معرفة طن الحديد اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس، وقد استقر سعر الحديد اليوم وسط توقعات بأن يكون منخفض في تلك الأيام وذلك وفقا لقرارات شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس في معظم الشركات المصرية نحو الآتي

سعر طن حديد عز اليوم الأحد سجل نحو 39746 جنيه.

سعر طن حديد الاستثماري اليوم سجل نحو 37569 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم الأحد نحو 36200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد العتال اليوم الأحد وصل نحو 38500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي اليوم الأحد وصل إلى 38400 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي اليوم وصل نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 38500 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي اليوم وصل إلى 36000 جنيه.

سعر متوسط طن الحديد اليوم

وصل متوسط سعر طن الحديد اليوم الأحد الموافق 10 من أغسطس نحو الآتي