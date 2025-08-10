الضحك والفرفشة للأطفال .. تردد قناة كوكيز الجديدة على نايل وعرب سات 2025

قد يبحث العديد من المشاهدين باستمرار على قناة كوكيز الجديدة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المفيدة فى الوصول الى اهم المعلومات التي تفيد كافة الاطفال بدون توقف او انقطاع، كما ايضا يمكنكم الاستمتاع بالقناة من خلال الحصول عليها وتنزيلها على التلفاز، ومشاهدتها على مدار 24 ساعة بدون تشوش او توقف فى الأشارة الخاصة بها على الأطلاق.

تردد قناة كوكيز الجديدة

قد تبحث العديد من الامهات عن قناة كوكيز الجديدة،والتي قد تعتبر واحدة من اهم القنوات المتميزة على الاطلاق، والتي قد تفيد بشكل كبير فى الوصول الى كافة المعلومات المختلفة التي تساعد بشكل كبير فى تقديم اكفئ الطرق المختلفة التي تساعد من خلالها فى استجابة كافة الاطفال بشكل سريع وفوري، وقد يمكنكم الاستمتاع بالقناة من خلال الآتي وهي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11232.

معدل الترميز: 27500.

اتجاة الأستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطا: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11762.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

قد يوجد العديد من الخطوات المختلفة التي قد يمكن ان يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، والتي قد يتم من خلالها تنزيل القناة على التلفاز، بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، بالأضافة الى أن القناة ايضا متميزة فى الجودة العالية التي يتم عرض جميع انواع الكرتون والاغاني من خلالها بدون توقف او انقطاع، وقد تشمل القناة فى الآتي وهي: