نتائج مباريات الدوري المصري اليوم بالجولة الأولى بتاريخ 9 أغسطس 2025 “تعادل للأهلي”

يبحث الكثير من الأشخاص عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم من ضمنهم نتيجة الأهلي ومودرن سبورت لذا سوف نوفر لكم أبرز التفاصيل اللازمة في تلك المباراة وباقي النتائج الأخرى وتفاصيل مباراة الأهلى التي انتهت منذ قليل تابعوا هذا المقال إلى النهاية.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

على أرض استاد القاهرة الدولي، شهدنا اليوم مواجهة قوية بين الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2025-2026 وقد بدأ الشوط الأول بحذر من الطرفين، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه دون أن يتمكن من التسجيل. لكن الأمور تغيرت تمامًا في الشوط الثاني، حيث اشتعلت المنافسة وظهرت الأهداف كما أنه قد افتتح الأهلي التسجيل سريعًا عند الدقيقة 50 بواسطة اللاعب أحمد رضا، مانحًا فريقه دفعة معنوية كبيرة. ولم ينتظر مودرن سبورت كثيرًا، إذ أدرك التعادل عند الدقيقة 58 بهدف من حسام حسن.

نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت

كانت نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت تعادل ففي الدقيقة 74، تقدم مودرن سبورت بهدف ثانٍ عن طريق علي الفيل، ما زاد الضغط على الأهلي. لكن الرد لم يتأخر، حيث تمكن ياسين مرعي من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 وبهذا التعادل يبدأ الفريقان مشوارهما في الدوري بنقطة لكل منهما، ويترقب الجميع بقية مباريات الجولة لمعرفة سير المنافسة ومن ضمن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم نتيجة المقاولون وزد فقد فاز زد على المقاولون كما أنه قد تعادل النادي الأهلي ونادي فيوتشر بنتيجة 2:2