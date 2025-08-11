تردد قناة طيور الجنة للاطفال على العرب سات الجديد “ثبته الآن في لحظة” 2025

شاهد الان وحصريًا العديد من الاغاني المختلفة والمتميزة التي يتم عرضها على تردد قناة طيور الجنة للأطفال على العرب سات، وقد يمكنكم الان وحصريًا الأستمتاع بالعديد من الاغاني التي تساعد فى تسلية الاطفال على مدار اليوم، بدون انقطاع او توقف طوال اليوم، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالعديد المسابقات المتميزة التي تفيد لجميع الاطفال.

تردد قناة طيور الجنة للاطفال على العرب سات

أستمتع الأن بالحصول على تردد قناة طيور الجنة للاطفال على العرب سات، وشاهد العديد من الأغاني المختلفة التي يتم عرضها على القناة على مدار اليوم بدون أنقطاع أو توقف على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الحصول على أهم المسابقات التي تفيد جميع الأطفال، وقد تتميز القناة فى الآتي وهي:

تردد القناة: 11343.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

مزايا قناة طيور الجنة

قد تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المزايا المختلفة والمتميزة التي قد تساعد جميع الأطفال فى تقديم أكفئ المعلومات وسهولة الاستجابة على مدار 24 ساعة، كما ايضا تتميز القناة فى الآتي وهي: