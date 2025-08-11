الخطة الزمنية للعام الدراسي بدأت .. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026

تترقب الأسر والطلاب في مختلف المراحل التعليمية انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان بداية منظمة وناجحة ويهدف العام الدراسي المقبل إلى تحقيق توازن بين الجانب الأكاديمي والأنشطة التعليمية مع تطبيق خطط تطوير المناهج وتحسين بيئة التعلم وفيما يلي نوفر لكم الموعد بالتفصيل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستنطلق رسميًا في شهر سبتمبر 2025 على أن تستمر حتى منتصف عام 2026 وفق الخطة الدراسية المقررة مع تقسيم العام إلى فصول دراسية تتخللها فترات للامتحانات والعطلات الرسمية وسيتم الإعلان عن التقويم الدراسي المفصل الذي يشمل مواعيد بدء ونهاية كل فصل إضافة إلى إجازات الأعياد والمناسبات الوطنية

استعدادات المدارس للعام الجديد

فيما يلي أبرز استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد:

تجهيز الفصول الدراسية وصيانتها لاستقبال الطلاب

كذلك تحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية

تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة

هذا بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة اللاصفية لتعزيز المهارات الشخصية للطلاب

كما تعمل المدارس على وضع خطط للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بهدف تنمية مواهب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية

توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل المدارس

من الجدير بالذكر أن معرفة موعد العام الدراسي الجديد أمر ضروري لكل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حيث يساعد الطلاب على تنظيم وقتهم خلال فترة الإجازة والاستعداد النفسي للعودة إلى الدراسة كما يمكنهم من مراجعة الدروس السابقة وتجهيز المستلزمات الدراسية في وقت مناسب.