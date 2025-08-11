خطوات تثبيت تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على نايل وعرب سات 2025

شاهد الان وحصريًا تردد قناة ام بي سي مصر 2، والتي قد تعتبر واحدة من أهم القنوات المصرية التي قد تقدم العديد من المسلسلات الجديدة والمتميزة، والتي قد لا تتوافر على الاطلاق، فى اي قناة اخرى على الفضائيات، وقد يمكنكم الأستمتاع بنزول القناة على التلفاز، والأستمتاع بها بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، وذلك لجودتها وأشارتها القوية.

تردد قناة ام بي سي مصر

قد يمكن الان لجميع المشاهدين الحصول على تردد قناة ام بي سي مصر 2، والتي قد تعتبر واحدة من أفضل وأهم القنوات المتميزة على الأطلاق فى تقديم العديد من المسلسلات المختلفة والتي قد لا تتوافر بسهولة فى أي قناة أخرى، وقد تتميز القناة بالتردد الأتي الخاص بها وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11220.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تثبيت قناة ام بي سي مصر

قد يمكنكم الان وبكل سهولة بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني الوصول الى اهم الخطوات التي قد تساعد فى تثبيت قناة ام بي سي مصر ، والتي قد تعتبر واحدة من أهم واكبر القنوات المتميزة على الاطلاق، وقد تشمل الخطوات فى الآتي وهي: