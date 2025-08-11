احصل الآن على أقوى اكواد رقصات فري فاير 2025 متاحة حتى نهاية اليوم

تعتبر لعبة فري فاير من أشهر ألعاب الباتل رويال على مستوى العالم، ويبحث اللاعبون باستمرار عن طرق للحصول على عناصر مميزة داخل اللعبة ومن أبرز هذه العناصر الرقصات التي تضيف طابعًا ممتعًا وتفاعليًا أثناء اللعب وتوفر الشركة المطورة للعبة أكواد خاصة يمكن من خلالها الحصول على رقصات متنوعة مجانًا دون الحاجة لدفع الجواهر أو الأموال ومن خلال هذا المقال لنوفر لكم التفاصيل.

اكواد رقصات فري فاير

هذه الأكواد هي رموز مكونة من حروف وأرقام يتم إصدارها من قبل شركة جارينا بشكل رسمي، وعند إدخال هذه الأكواد في الموقع المخصص يحصل اللاعب على رقصات حصرية يمكن استخدامها للتعبير عن الفوز أو الاحتفال أثناء المعارك. هذه الأكواد تكون محدودة المدة، لذلك يجب على اللاعبين استخدامها قبل انتهاء صلاحيتها وفيما يلي تلك الأكواد:

ZZATXB24QES8

FFIC33NTEUKA

FFBCLY4LNC4B

V44ZX8Y7GJ52

FFGTYUO4K5D1

FFB4CVTBG7VK

FF9MJ31CXKRG

TFX9J3Z2RP64

XN7TP5RM3K49

ZRW3J4N8VX56

U8S47JGJH5MG

T9U3V7W2X5Y1Z4A

كيفية استخدام أكواد رقصات فري فاير

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لاسترداد الأكواد

تسجيل الدخول إلى الحساب عبر فيسبوك أو جوجل

إدخال الكود المكون من 12 أو 16 حرفًا ورقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر التأكيد لاسترداد الهدية.

الدخول إلى اللعبة والتحقق من صندوق البريد لاستلام الرقصة الجديدة.

مميزات الحصول على رقصات فري فاير عبر الأكواد