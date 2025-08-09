الأهلي مع مودرن سبورت الأن على القناة الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس 2025، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025–2026 ، وسنكشف لكم كفة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وذلك عبر موقع البديل.

مباراة الأهلي ومودرن اليوم السبت

المباراة تأتي كبداية رسمية لموسم جديد، حيث يسعى الأهلي – حامل اللقب – إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، في ظل تعزيز الفريق بلاعبين جدد من العيار الثقيل. وفي المقابل، يأمل مودرن سبورت في تعويض نتائج الموسم الماضي الذي اقترب فيه من الهبوط، مما يجعل المباراة مفتوحة على إثارة المنافسة، وعليه فمن المتوقع زيادة عشاق الساحرة المستديرة لمباراة اليوم.

التشكيلة المتوقعة

من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي «أفشة»

خط الهجوم: تريزيجيه – زيزو – محمد شريف

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن

أما عن المعلومات الواجب مراعاتها لكي تتمن من متابعة مباراة الأهلي ومودرن، اليوم السبت ضمن الدوري المصري، فعليك اتباع الأتي:-

تردد القناة: On Time Sports 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

بعض المصادر تشير أيضًا إلى تردد قديم أو بديل، مثل: