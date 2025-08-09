تــابع.. مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري لحظة بلحظة

ترقب جماهير الكرة المصرية، وبالأخص عشاق القلعة الحمراء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز 2025/2026 وتأتي هذه المباراة كبداية قوية لبطل الدوري في آخر موسمين، في إطار سعيه للحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي.

الأهلي.. بداية جديدة بطموحات كبيرة

يدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعدما أنهى الموسم الماضي متوجًا بلقب الدوري وكأس مصر، بالإضافة إلى نتائجه الإيجابية في دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في تحقيق انطلاقة مثالية، تؤكد جاهزية الفريق للمنافسة على كافة البطولات، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع حضوره في المدرجات.

الأهلي اعتمد خلال فترة الإعداد على تجهيز جميع العناصر، مع منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة التي من المنتظر أن تظهر لأول مرة في الدوري بقميص الفريق، وهو ما يضيف مزيدًا من الحماس والإثارة للمباراة.

مودرن سبورت.. تحدٍ كبير أمام البطل

على الجانب الآخر، يخوض مودرن سبورت اللقاء بطموح لا يقل عن منافسه، خاصة أنه يرغب في إثبات نفسه أمام حامل اللقب. ويدرك المدير الفني للفريق صعوبة المهمة، لكنه يعول على الانضباط الدفاعي والمرتدات السريعة، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق الكرة المصرية.

مودرن سبورت دعم صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الميركاتو الصيفي، وهو ما يمنح الفريق قدرة أكبر على مجاراة قوة الأهلي الهجومية.

التحكيم والفيديو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة، حيث يقودها الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد لطفي، بينما يتولى مصطفى مدحت مهمة حكم الفيديو، بمساعدة محمد عزازي، في إطار حرص اللجنة على توفير العدالة التحكيمية من الجولة الأولى.

أجواء المباراة والتوقعات

المباراة تأتي في توقيت مثالي للجماهير، حيث يتطلع عشاق الأهلي لمشاهدة فريقهم يقدم أداءً هجوميًا قويًا يؤكد جاهزيته للموسم الجديد، بينما يطمح جمهور مودرن سبورت في تحقيق مفاجأة مدوية وبالنظر إلى جاهزية الفريقين، من المتوقع أن نشهد مباراة حماسية مليئة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.