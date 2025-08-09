القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر والتشكيل المتوقع

ترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ويبحث عشاق المارد الأحمر عن القنوات الناقلة للمباراة لمتابعة أحداثها لحظة بلحظة والاستمتاع بالأداء الكروي المميز ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم القنوات الناقلة لتلك المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر

سيتم بث المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 بشكل حصري حيث تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز وتتميز القناة بجودة بث عالية وصوت واضح مما يمنح المشاهد تجربة متابعة ممتعة وتوفر القناة استوديو تحليلي مميز يبدأ قبل انطلاق اللقاء بوقت كاف يقدمه نخبة من أبرز المحللين الرياضيين للحديث عن خطط وتكتيكات الفريقين كما يتم تقديم تحليل شامل بعد المباراة لاستعراض أبرز اللقطات والأهداف وتنطلق المباراة اليوم في الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قائمة النادي الأهلي المحلية

تشتمل قائمة الأهلي المحلية في الوقت الحالي على: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، أحمد عبد القادر، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، جراديشار ومحمد شريف، وسام أبوعلى، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، آليو ديانج، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش ، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ، محمد شكري، كريم فؤاد، محمود حسن تريزيجيه.