وزارة التعليم المصري تحسم الأمر وتكشف عن إلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية 2025

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خبر إلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية فقد انتشر خلال الساعات الماضية خبر يفيد بإلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب خاصة مع قرب موعد امتحانات نصف العام ومع تداول الخبر على نطاق واسع خرجت وزارة التربية والتعليم ببيان رسمي لتوضيح حقيقة الأمر ونفت تمامًا صدور أي قرارات بإلغاء أعمال السنة مؤكدة أن النظام المعمول به سيستمر كما هو دون أي تغييرات في الوقت الحالي

إلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية

أوضحت الوزارة أن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن أعمال السنة جزء أساسي من عملية التقييم وتشمل درجات الأنشطة والاختبارات الشهرية والحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل وهذه الدرجات سيتم احتسابها ضمن المجموع الكلي للطالب كما هو معمول به منذ بداية العام الدراسي

كما أنه قد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من إصدار هذا التوضيح هو طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات مشيرة إلى أن أي تغيير في نظام التقييم أو الامتحانات سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال القنوات الرسمية للوزارة وليس عبر مواقع التواصل أو الأخبار المتداولة بدون سند رسمي

أهمية أعمال السنة في تقييم الطلاب

تعتبر أعمال السنة عنصرًا أساسيًا في قياس مستوى الطالب على مدار العام الدراسي حيث تمنح الطالب فرصة لتعويض أي ضعف في امتحان نهاية العام كما تشجع على الانتظام في المذاكرة والمشاركة داخل الفصل بالإضافة إلى أنها تقلل من الضغط النفسي الذي قد يسببه الاعتماد على امتحان واحد لتحديد مصير الطالب