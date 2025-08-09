بالجولة الأولى في الدوري المصري .. تشكيل مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة 2025

يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن تفاصيل مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم، حيث يترقب الجمهور موعد انطلاق اللقاء والتشكيل المتوقع للمارد الأحمر في أولى جولات الدوري المصري الممتاز وتعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة إذ يسعى الأهلي لبداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط، بينما يأمل مودرن سبورت في مفاجأة كبيرة أمام البطل على أرضية استاد القاهرة الدولي في سهرة كروية مليئة بالإثارة والندية ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل الخاصة بتلك المباراة التي سوف تقام اليوم.

تشكيل مباراة الأهلي اليوم

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية انطلاق صافرة البداية في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز وفيما يلي تشكيل مباراة الأهلي ومودرن سبورت:

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد شكرى وياسين مرعي

بحراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وكذلك أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: تريزيجيه ومحمد شريف وزيزو .

موعد مباراة النادي الأهلي اليوم

ينتظر جمهور كرة القدم لحظة انطلاق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، حيث يلتقي النادي الأهلي مع فريق مودرن سبورت على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في مواجهة يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس ومن المنتظر أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل متوقع يضم العناصر الأساسية التي يعول عليها المدير الفني لتحقيق الفوز في بداية المشوار الكروي.