تفاصيل القبض على ام ابراهيم وحبسها على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام

هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون بشكل مستمر عن تفاصيل خبر القبض على ام ابراهيم لهذا سوف نوفر لكم التفاصل في هذا المقال بشأن القبض عليها ونستطيع القول إنه قد تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم نعمة أم إبراهيم.

القبض على ام ابراهيم

تم القبض على نعمة أم ابراهيم وذلك بعد وصول شكاوى عديدة تتهمها ببث مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات وإشارات غير لائقة وتخالف القيم والعادات المتعارف عليها وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى توقيفها في محل إقامتها الواقع ضمن نطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، كما تم التحفظ على المعدات التي استخدمتها في تسجيل تلك المقاطع وأثناء استجوابها أقرت المتهمة بأنها قامت ببث المقاطع المشار إليها بغرض رفع معدل المشاهدات على صفحتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف جني أرباح مالية.

تفاصيل القبض على ام ابراهيم

كما ذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بالقبض على ام ابراهيم أنه بالفعل كان الخبر حقيقيًا لأنها قامت ببث العديد من المقاطع التي صورتها من خلال المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي تتضمن الكثير من العبارات لم يكن من الأخلاق نشرها أو القيام بها وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فهي كانت تقوم بذلك لتقوم بزيادة عدد متابعينها بالمواقع التواصل الاجتماعي ولكن تم وقف ذلك ومن الجدير بالذكر أنه تم القبض على البلوجر التي تدعى أيضًا بسوزي الأردنية وعلياء قمرون وتم التحفظ على 15 مليون جنيه لسوزي الأردنية بينما 300 ألف جنيه لعلياء قمرون.