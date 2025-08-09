الأن.. مباراة مانشستر سيتي وباليرمو وديًا على القنوات الناقلة

في مواجهة كروية مرتقبة، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره الإيطالي باليرمو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “رينزو باربيرا” بمدينة باليرمو الإيطالية، وذلك في إطار ختام تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

تأتي هذه المباراة الودية بمثابة بروفة أخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية، حيث يسعى السيتي لاختبار جاهزية لاعبيه بدنيًا وفنيًا، خاصة بعد سلسلة من المباريات التحضيرية التي خاضها خلال الصيف الجاري. وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة للفريق الإنجليزي، كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل بدء الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاركة عمر مرموش وخطة جوارديولا

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بقيادة النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى الفريق هذا الصيف في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا من الإعلام الإنجليزي والعربي على حد سواء. ومن المتوقع أن يمنحه جوارديولا فرصة الظهور منذ بداية المباراة، لاختبار مدى انسجامه مع خط الهجوم إلى جانب أبرز نجوم الفريق.

كما تشير التوقعات إلى أن المدير الفني الإسباني سيعتمد على مزيج من العناصر الأساسية والبديلة، بهدف منح اللاعبين دقائق لعب إضافية وتحقيق الانسجام قبل المواجهة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة يوم 16 أغسطس أمام ولفرهامبتون.

باليرمو يطمح لظهور قوي أمام بطل إنجلترا

على الجانب الآخر، يسعى فريق باليرمو لاستغلال المباراة كفرصة ذهبية لاختبار قدراته أمام أحد أقوى أندية العالم. وبالرغم من الطابع الودي للقاء، فإن الفريق الإيطالي سيدخل المباراة بحماس كبير، مدفوعًا بجماهيره التي ستحضر بأعداد غفيرة لدعم اللاعبين على ملعبهم.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلن نادي مانشستر سيتي أن المباراة ستذاع عبر تطبيق CITY+ والموقع الرسمي للنادي، لتكون متاحة لمشتركي الخدمة في مختلف أنحاء العالم. وحتى الآن، لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث اللقاء، مع احتمال تحديث هذه المعلومات حال صدور أي إعلان جديد قبل صافرة البداية.