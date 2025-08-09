مواصفات Infinix Note 50 Pro Plus 5G هتججن من مميزاته الجديدة الأن

تم الإعلان عن الإصدار Infinix Note 50 Pro Plus 5G الذي أطلق في مارس 2025 يتميز بدمجه بين الأداء القوي والتصميم العصري، ما جعله خيارًا مميزًا لمن يبحث عن هاتف بكاميرات متقدمة وشحن فائق السرعة مع دعم شامل لشبكات الجيل الخامس، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم مواصفات ومزايا وعيوب هاتف انفنكس نوت 50 برو بلس 5 جي تابعونا.

أبرز مواصفات Infinix Note 50 Pro Plus 5G

الأداء والمعالج : معالج: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) – ثماني‑النوى.

الذاكرة العشوائية: 12 GB (من نوع LPDDR5X).

التخزين الداخلي: 256 GB، UFS 4.0 (غير قابل للتوسعة).

يعمل تحت نظام Android 15 مع واجهة XOS 15، ويدعم تحديثين رئيسيين للسوفت وير.

الشاشة: نوعها: AMOLED، شاشة 6.78″، ألوان 10‑bit، معدل تحديث 144 Hz، سطوع يصل إلى 1300 nits.

الحماية: Gorilla Glass Victus ويحظى بشهادة TÜV لخفض الضوء الأزرق.

تدعم الشاشة دائم العرض (Always‑On Display) وتُوفّر تجربة مشاهدة سلسة، خاصة مع تجربة لمسية محسّنة 240 Hz لمسّ الشاشة.

الكاميرا: الخلفية ثلاثية: رئيسية 50 MP (OIS) — واسع الزاوية.

ثانية 50 MP بيريسكوب تليفوتو (3× تقريب بصري، OIS).

ثالثة 8 MP واسعة جدًا.

تدعم تصوير 4K بمعدلات 30/60fps، وتثبيت بصري EIS+OIS.

الكاميرا الأمامية: 32 MP، تدعم تصوير 4K و1080p.

البطارية والشحن: سعة البطارية: 5200 mAh.

الشحن السلكي: 100W – من 0 إلى 100% خلال 32 دقيقة.

الشحن اللاسلكي: 50W MagCharge.

يدعم الشحن العكسي السلكي (10W) واللاسلكي (7.5W)، بالإضافة إلى تقنية “Bypass Charging”.

مزايا هاتف Infinix Note 50 Pro Plus 5G

دعم شبكة 5G كاملة، إلى جانب Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.4، NFC، منفذ IR، وراديو FM.

يوفر صوتًا عالي الجودة: مكبرات ستيريو مُدقّمة من JBL، مع دعم صوت Hi‑Res.

مستشعر بصمة تحت الشاشة، كما يأتي مع مجموعة من الحساسات (بوصلة، معدل نبضات، SpO₂…).

عيوب هاتف Infinix Note 50 Pro Plus 5G