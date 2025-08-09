جميع القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي القادمة مع مودرن فيوتشر 2025 بالدوري المصري

تزايدت عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم عن موعد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها من أجل الاستعداد لمشاهدتها، وسوف يتلاقى النادي الأهلي مع فريق مودرن في الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-2026، لذلك يمكنك أن تستعد لتلك المباراة بجودة عالية من خلال القنوات الناقلة عبر الأسطر التالية في المقال.

مباراة الأهلي القادمة

تم الإعلان عن مباريات الأهلي القادمة من هذا العام استعدادا لمشاهدتها عبر القنوات الناقلة لها، وهذه المباريات هي

من المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم لموافق 9 من أغسطس من هذا العام.

تعتبر هذه المباراة هي الأولى لهم في الدوري المصري لعام 2025-2026

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعو مساء بتوقيت القاهرة والمملكة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يسعى الأهلي من أجل تحقيق الفوز في وهو على كامل الاستعدادات للقاء الحاسم اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن

تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بنقل لمباراة الأهلي أمام ومودرن فيوتشر مساء يوم السبت الموافق 9 من اغسطس، وهذه القنوات هي: