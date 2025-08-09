موعد صرف رواتب المتقاعدين بشهر سبتمبر 2025 ورابط الإستعلام

تزداد محركات البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بالعراق عن معرفه الموعد المحدد بصرف رواتب المتقاعدين بشهر سبتمبر 2025، حيث تعتبر هذه الرواتب من اهم أدوات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتلعب دورا مركزيا في حياة مئات الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلي أنها تتضمن للمتقاعد حياة كريمة بعد سنوات العمل عبر هذا التقرير سنسرد لكم جميع التفاصيل من حيث كيفية الاستعلام عن الرواتب والموعد المحدد إليكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بشهر سبتمبر 2025

كشفت وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة في العراق الموعد المحدد بصرف رواتب المتقاعدين بشهر سبتمبر المقبل 2025، حيث انه من المقرر بان يتم صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي، لكن إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية يتم ترحيله علي الفور في اليوم التالي من بدء العمل بكافة الهيئات الحكومية، بالإضافة إلي أن عدة مصادر مسئولة داخل وزارة المالية صرحت بأنه لا يوجد أي زيادات علي رواتب المتقاعدين بهذا العام وجميع ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية غير صحيح والهدف منها هو نشر الفوضي والثرثرة فقط.

خطوات الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين بشهر سبتمبر 2025

يتاح للمتقاعدين التحقق من حالة رواتبهم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة المالية من خلال اتباع الخطوات الخطوات التالية والتي تتمثل في: