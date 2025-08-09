أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 9-8-2025 في محال الصاغة

الذهب هو واحد من أقدم وأشهر المعادن الثمينة في العالم، وله أهمية كبيرة اقتصادية وثقافية عبر التاريخ وحتى يومنا هذا، يعتبر الذهب رمزًا للثروة والقيمة منذ آلاف السنين، يحتفظ الذهب بقيمته عبر الزمن، حتى في فترات التضخم أو الأزمات الاقتصادية، يعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار المالي والسياسي، علما بانه سنوضح لكم أسعارا لذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025.

أسعار الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم، بعد الارتفاع الأخير، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات كبيرة، جاءت أسعار الذهب علي النحو التالي:

سجل سعر عيار الذهب عيار 24 في معاملات الشراء بقيمة 5217 جنيها، بينما في معاملات البيع بقيمة 5194 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في معاملات الشراء بقيمة 4782 جنيها، للبيع بقيمة 4761 جنيها.

بلغ سعر الذهب عيار 21 في معاملات الشراء بقيمة 4565 جنيها، للبيع بقيمة 4545 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في معاملات الشراء بقيمة 3913 جنيها، في معاملات البيع بقيمة 3896 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 بقيمة 3043 في معاملات الشراء، للبيع بقيمة 3029 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في معاملات البيع بقيمة 36520 جنيها، للبيع بقيمة 36360 جنيها.

العوامل التي تؤثر في قيمة الذهب

حيث تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل من أهمها: