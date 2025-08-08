الدوري الإنجليزي الممتاز قادم. أبرز المرشحين لموسم 2025/2026. النجوم الجدد والمنافسة على كأس السوبر.

ينطلق الموسم الجديد للدوري الأكثر شعبية في العالم في 15 أغسطس. أنتم بالتأكيد تتطلعون إلى هذا الحدث الكبير وتريدون رؤية كيف تغيرت الفرق بعد الانتقالات. خصيصًا لكم أعددنا مراجعة MelBet حول المنافسين الرئيسيين على لقب البطل.

ليفربول

هل من الممكن تطوير أداء فريقٍ أصبح بطلاً قبل 4 جولات من نهاية الموسم؟ يعتقد ليفربول أن ذلك ممكن، ولذلك يقوم بحملة انتقالاتٍ تثير العالم بأسره. يوغو إيكيتيكي و فلوريان فيرتز و جيريمي فريمبونغ و ميلوس كيركيز و جيورجي مامارداشفيلي الذي انضم للفريق بعد الإعارة ليسوا بالتأكيد جميع الوافدين الجدد إلى الريدز. يرغب أرني سلوت في ضم ألكسندر إيزاك ورودريغو إلى الفريق. يمكن لنادي ميرسيسايد التخلي عن لويس دياز و ترينت ألكسندرأرنولد ولاعبين آخرين أقل أهمية كجزء من عملية إعادة هيكلة الفريق.

من الواضح أن ليفربول أصبح أقوى. لكن انتقالات هذا الصيف لا تتعلق بموسم 2025/2026 فقط. الفريق يجدد شبابه، مع اقتراب موعد وداع أساطير مثل محمد صلاح وأليسون و فيرجيل فان دايك. حتى أكثر اللاعبين موهبة من البوندسليغا يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. لذلك، سيستفيد فيرتز و إكيتيكا و فريمبونغ كثيرًا من تجربة السنوات العديدة للقادة المخضرمين.

أرسنال

احتل فريق المدفعجية المركز 2 ثلاث مرات متتالية. حقق الفريق أعلى النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة ولم يسمح بأي تراجع. المشكلة تكمن في أنه لم ينجح في التتويج بالبطولة.

احتل فريق المدفعجية المركز 2 ثلاث مرات متتالية. حقق الفريق أعلى النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة ولم يسمح بأي تراجع. المشكلة تكمن في أنه لم ينجح في التتويج بالبطولة.

سنرى محاولة جديدة من أرسنال ليصبح الأفضل. لقد عمل النادي بنشاط في سوق الانتقالات ودعم جميع خطوطه. أبرز صفقات الانتقال كانت للاعب الوسط مارتن زوبيميندي والمهاجم فيكتور جيوكيريس. اللاعب الإسباني معظم مسيرته الكروية في ريال سوسيداد، وقد لا يكون مستعدًا لوتيرة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أظهر مهاجم المنتخب السويدي نتائج رائعة في مسيرته الكروية مع سبورتينغ فقط. يعقد الكثير من الأمل على جيوكيريس، لأن السبب الرئيسي لفشل أرسنال في المنافسة على اللقب كان افتقاره إلى مهاجم مركزي هداف. مع ذلك، يبدو أن المنافسين لا يزالون يتمتعون بأفضلية في هذا المركز على المدفعجية.

مانشستر سيتي

لقد اعترف بيب غوارديولا بأنه تأخر في اتخاذ القرار بإعادة هيكلة الفريق، ولهذا أنفق مانشستر سيتي أكثر من 400 مليون يورو على الوافدين الجدد في أخر فترتي انتقالات وقال وداعًا للأسطورة كيفن دي بروين.

لقد اعترف بيب غوارديولا بأنه تأخر في اتخاذ القرار بإعادة هيكلة الفريق، ولهذا أنفق مانشستر سيتي أكثر من 400 مليون يورو على الوافدين الجدد في أخر فترتي انتقالات وقال وداعًا للأسطورة كيفن دي بروين.

الظهور الأول للفريق الجديد لم يكن موفقًا حيث توقف مانشستر سيتي عن المنافسة في البطولة الكروية الرئيسية للصيف بالفعل في مرحلة 1/8 بعد الخروج الدراماتيكي من فريق الهلال. يشكك الكثيرون في أن غوارديولا لا يزال أفضل مدرب في العالم. سيواجه بيب صعوبة جدًا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز السابع في موسم 2025/2026.

تشيلسي

قام البلوز منذ صيف عام 2022 بشراء لاعبين واعدين من جميع أنحاء العالم وبأعداد هائلة ويواصل ذلك حتى يومنا هذا. من بين الوافدين الجدد خلال فترة الانتقالات، نذكر جواو بيدرو وليام ديلاب. عدد هؤلاء اللاعبين كبير جدًا لدرجة أنه أحيانًا لا يتسع لهم مكان في غرفة الملابس. البعض منهم مثل كيندري بايس وإيستيفاو اضطروا للانتظار حتى بلوغهم 18 من العمر للانضمام إلى الفريق اللندني.

تحوّل تشيلسي بعد موسم 2024/2025 من فريقٍ موضع سخرية إلى واحد من أبرز الفرق الصاعدة في أوروبا. قام إنزو ماريسكا بعمل رائع خلال عام واحد، حيث أعاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا وفاز أيضًا ببطولة أفضل فرق العالم ودوري المؤتمرات. ومن الواضح أن كول بالمر و إنزو فرنانديز و موسيس كايسيدو مستعدون للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس – ليفربول

افتتاح الموسم يتم بمباراة كأس السوبر الإنجليزي على ملعب ويمبلي في 10 أغسطس. يطمح أرني سلوت للفوز بلقبه الثاني مع ليفربول، بينما تزداد شهية كريستال بالاس. أثبت الفريق اللندني قدرته على تحقيق المعجزات في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، محققًا أول لقب في تاريخه. كانت المباريات ضد بالاس صعبة على سلوت حيث حقق 1-0 خارج أرضه، و1-1 على أرضه. لكن النادي القادم من جنوب لندن قد يخسر العديد من لاعبيه الأساسيين قبل إغلاق سوق الانتقالات.

