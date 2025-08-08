وزارة المالية.. موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2025

كشفت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر، مؤكدة أن الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، نظير أن الرواتب تأتي مجردة من أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، سوى ما تم تطبيقها خلال العام الماضي، وعليه فيمكنك التعرف على موعد توزيع الرواتب الخاصة بالمستفيدين، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2025

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، مشيرة إلى أنه في حالة إذا وافق إجازة يتم تحديد موعد جديد للبدء في عمليات توزيع الرواتب وكافة المستحقات الخاصة المشتركين، مع مراعاة أن صرف الرواتب يكون من مختلف منافذ الصراف الألي المنتشرة على مستوى المحافظات العراقية، ومن المتوقع بأن تبدأ عمليات الصرف يوم 1 سبتمبر 2025 في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2025

هناك مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عن شهر سبتمبر 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-