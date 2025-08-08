“اضبطها الأن” تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة أطفال من أكثر التردد التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، نظير أن القناة تكتسب شهرة وشعبية كبيرة في الوطن العربي، بجانب ما تقدمه من محتوى عالي الجودة، وذات جاذبية كبيرة يعشقها العديد من المتابعين، بحيث يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

قم بالتعرف على أخر تحديث لتردد قناة وناسة أطفال على النايل سات، وتــابع كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد القناة “11470”.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “⅚”.

استقطابها عمودي.

التشفير مجاني.

تردد قناة وناسة على العرب سات

ويمكن التعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال؟

أما عن ما تقدمه قناة وناسة أطفال على مختلف الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، بما يجذب انتباه الطفل، ومن بينها التالي:-