تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات 2025 أحلى الأناشيد

قناة وناسه هي قناة فضائية تقدم محتوي متميز بهتم ببث برامج الصغار حيث تهدف إلي تقديم محتوي تربويا وترفيهيا يشمل الرسوم المتحركة، الأناشيد و الأغاني التعليمية والترفيهية في آن واحد، تحظي هذه القناة بشعبية جماهيرية واسعة بين الأطفال في العالم العربي اجمع، بالإضافة إلي أنها قناة تبث مجموعة مميزة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية المهارات والقيم لدى الأطفال بطريقة مرِحة وآمنة، هذه قناة تركز على الأسلوب البسيط والإيقاع الجذاب مما يجعل الأناشيد سهلة الحفظ ومحببة للأطفال، مع رسوم كرتونية ملوّنة ومبهجة تعزز التفاعل والفهم، يبحث العديد من الأشخاص حول ترددات القناة الجديدة عبر هذا الموضوع سنسرد لكم التفاصيل التي تتعلق به ابقوا معانا.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات 2025

أما عن البيانات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتحديث تردد وناسة، بناءً على ما يأتي:-

التردد الحديث بالقناة: 11470

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه عبر العرب سات

قم بتنزيل التحديث الجديد لقناة وناسة أطفال على النحو التالي:-

معدل التردد الجديد: 11270

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط قناة وناسه عبر الرسيفر

افتح قائمة الإعدادات (Menu) من جهاز التحكم.

انتقل إلى التركيب / إعدادات القنوات.

تم اختر التركيب اليدوي، اضغط علي إضافة قناة جديدة.

اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث.

اضغط حفظ (Save).

أبرز الأناشيد التي يتم بثها عبر قناة وناسه