تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، حيث تركز على نشر القيم الإسلامية من خلال أناشيد وقصص وبرامج تعليمية ممتعة، انطلقت القناة بهدف توفير بيئة آمنة ومسلية للأطفال، تجمع بين المرح والفائدة مما يجعلها واحدة من أشهر القنوات في الوطن العربي للأطفال، تُعرف طيور الجنة بجودتها العالية في الإنتاج وباستخدامها لأصوات الأطفال وأداء فني مميز، مما جذب ملايين الأسر العربية لمتابعتها بثقة ومحبة، علما بانه سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

ترددات قناة طيور الجنة عبر النايل سات 2025

أما عن البيانات الحديثة الخاصة بتردد قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

التردد: 11393. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة طيور الجنه عبر العرب سات

معدل التردد: 11310. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات ضبط ترددات قناة طيور الجنه

افتح القائمة (Menu) على جهاز الرسيفر.

اختر “إضافة قناة”و “تركيب يدوي” .

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط علي زر بحث.

ثم أيقونة تثبيت القناة.

مميزات قناة طيور الجنه