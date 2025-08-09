لمتابعة قيامة عثمان.. ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الأن بجودة هائلة وإشارة قوية

قناة الفجر الجزائرية هي واحدة من ابرز القنوات الفضائية لمحبي الدراما التاريخية والبرامج الثقافية والدينية، حيث أنها تتميز ببث مجاني عالي الجودة عبر نايل سات وعرب سات بسهولة تامة، تُقدّم محتوى متنوّعًا يجمع بين الدراما التلفزيونية المترجمة، البرامج الثقافية وغيرها من البرامج المتنوعة التي تلبي حاجات المشاهد العربي، مُقدمة بجودة عالية وبدون رسوم اشتراك، ما يجعلها واحدة من أبرز القنوات في الوطن العربي، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل من حيث ترددات القناة، أيضا خطوات تنزيل القناة علي التلفاز.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 12645.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

مؤشر الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

تردد القناة الجديد: 11034.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

كيفية تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

اضغط على زر القائمة الرئيسية من الريموت لجهاز الرسيفر.

توجه إلى الإعدادات أو التركيب.

اختر التركيب اليدوي .

حدد القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد (كما هو موضح في الجدول أعلاه).

اضغط على البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

انقر حفظ لإضافتها إلى قائمة قنواتك.

لماذا تحظى القناة بشعبية كبيرة؟