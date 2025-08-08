تردد قناة اون تايم ON Time Sports 1 HD على جميع الأقمار

تعتبر قناة ON Time Sports 1 HD هي واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث استطاعت أن تحتل مكانة مميزة لدى عشاق الرياضة بمختلف أنواعها، خاصة كرة القدم وتقدم القناة تغطية شاملة لمباريات الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى البطولات المحلية والقارية، مما يجعلها هي الاختيار الأول للمشاهدين الراغبين في متابعة الأحداث الرياضية بجودة عالية وبدون تشفير.

قناة اون تايم ON Time Sports 1 HD

منذ انطلاقها، حرصت قناة ON Time Sports 1 HD على تقديم محتوى رياضي متكامل، بدءًا من البث المباشر للمباريات، مرورًا بالبرامج التحليلية المميزة، وانتهاءً بالتقارير الخاصة التي تغطي أدق التفاصيل وتعتمد القناة على أحدث التقنيات في البث، تميزت القناة بامتلاك حقوق بث العديد من البطولات الهامة، على رأسها الدوري المصري وكأس مصر، إلى جانب نقل مباريات المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات،

تردد قناة اون تايم ON Time Sports 1 HD

يمكن استقبال قناة ON Time Sports 1 HD بسهولة من خلال ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية الوضوح HD، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباريات بوضوح كبير دون تقطيع. وفيما يلي جدول يوضح بيانات التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11861 رأسي (V) 27500 5/6

لضمان استقبال القناة بشكل جيد، يُنصح بالتأكد من توجيه طبق الاستقبال نحو القمر الصناعي بشكل صحيح، والقيام بعملية البحث التلقائي أو اليدوي باستخدام بيانات التردد الموضحة أعلاه. كما يمكن إعادة ضبط الإعدادات في حالة مواجهة أي مشاكل في البث.