استعلام نتائج التاسع سوريا 2025 بدون رقم الاكتتاب.. شوف جيبت كام

بدأ طلاب الصف التاسع وشهادة التعليم الشرعي في سوريا اليوم بالاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا، عقب إعلان وزارة التربية صدورها رسميًا للعام الدراسي 2025، عبر منصتها الرقمية المعتمدة، مؤكدة أن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على العلامات التفصيلية فورًا ودون الحاجة لمراجعة المدارس، رغم الإقبال الكبير على الموقع خلال الساعات الأولى من الإعلان.

وشددت الوزارة على أن الموقع الرسمي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النتائج، محذّرة من الروابط المزيفة المنتشرة عبر مواقع التواصل، والتي قد تحتوي على معلومات مضللة أو تتسبب في تعطيل عملية البحث.

طريقة الاستعلام برقم الاكتتاب

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن نتائج التاسع في سوريا، بناءً على ما يلي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية.

الانتقال إلى قسم النتائج الامتحانية.

اختيار نتائج شهادة التعليم الأساسي 2025.

إدخال رقم الاكتتاب بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي جرى فيها الامتحان.

الضغط على عرض النتيجة لظهور العلامات التفصيلية فورًا.

الاستعلام بالاسم في حال فقدان رقم الاكتتاب

وفي حالة نيسان رقم الاكتتاب، فيمكنك بكل سهولة الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-