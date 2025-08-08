وزارة التربية السورية.. عرض نتائج التاسع سوريا 2025 حسب الإسم فقط

أعلنت وزارة التربية السورية، صباح اليوم، صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد فترة ترقب طويلة عاشها آلاف الطلاب وأسرهم، وقد اعتمد وزير التربية، الدكتور دارم طباع، النتائج رسميًا، لتشكل هذه الخطوة محطة حاسمة في المسار التعليمي للطلاب، إذ تحدد خياراتهم المستقبلية بين متابعة الدراسة في التعليم الثانوي العام أو التوجه نحو التعليم المهني الذي يوفر لهم مهارات عملية تؤهلهم مباشرة لسوق العمل.

عرض نتائج التاسع سوريا

أكدت الوزارة أن النتائج متاحة الآن للاستعلام عبر القنوات الرسمية المعتمدة، محذّرة من الاعتماد على أي مصادر غير رسمية، ويأتي ذلك حرصًا على دقة البيانات وضمان وصولها بالشكل الصحيح للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات مباشرة أمام الطلاب راغبي إعادة التصحيح للمواد المتضررين منها، فيما يكون ذلك مقابل رسوم إدارة يتم تسديدها وقت تقديم طلب التظلم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2025

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

اختيار أيقونة “نتائج شهادة التعليم الأساسي 2025”.

إدخال رقم الاكتتاب بدقة.

تحديد اسم المحافظة.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

الحصول على نتائج التاسع سوريا

وأطلقت وزارة التربية تطبيقًا رسميًا مخصصًا للنتائج الامتحانية على الهواتف الذكية، لتخفيف الضغط على الموقع الإلكتروني، ولضمان وصول النتائج بسرعة وسلاسة. كما أوضحت الوزارة أن خدمة تقديم طلبات الاعتراض على النتائج ستكون متاحة وفق المواعيد المحددة، عبر القنوات المعلنة رسميًا.