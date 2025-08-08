اجازه المولد النبوي الشريف.. جدول العطلات الرسمية الأن

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن جدول العطلات الرسمية، التي يكون من بينه إجازة المولد النبوي الشريف، بما يوافق ذلك يوم الخميس 4 من شهر سبتمبر، أي يوم 12 من شهر ربيع الأول 1447 هـ، نظير أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر كاملاً لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتعتبر إجازة المولد النبوي من المناسبات الدينية التي حظيت بخصوصية كبيرة لدى المصريين، وفيها تُقام الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تُجسد محبة المسلمين، وفي السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالإجازات المتبقية.

إجازة المولد النبوي الشريف

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من الأمور المستحب الإحتفال بها، نظير ما ثُبت في الكتاب والسنة، مشيرة إلى أن مظاهر الاحتفال تتضمن على الذكر والإنشاد والصيام والقيام وإطعام الطعام، وغيرها من الشعائر الأخرى التي تغرس قيمة النبيلة في نفوس المسلمين.

جدول إجازة المولد النبوي الشريف

وبناءً على الجدول المُعتمد والرسمي بما يتضمن كافة العطلات الرسمية، وكذلك الإجازات المتبقية التي ستكون خلال العام الجاري 2025، على أن تكون كل هذه الإجازات مدفوعة الأجر كاملاً سواء بالقطاع العام أو الخاص، بما يُمكن المواطنين والعاملين بالحصول عليها دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-