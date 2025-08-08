حديد عشري يتراجع 5000 في الطن .. سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 8 أغسطس

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن سعر طن الحديد اليوم، حيث شهد سعر طن الحديد ارتفاع ملحوظ في بعض الشركات العاملة في الأسواق، بينما تراجع سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس، لذلك سنتناول الحديث عن أسعار مواد البناء والأسمنت اليوم الجمعة وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء كما يلي:

وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم حوالي 38132 جنيه بعدما تراجع قدره بنحو 46 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم نحو 40033 جنيه بعدما تراجع قدره 194 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 37500 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي في الأسواق اليوم حوالي 38500 جنيه.

سعر طن حديد العشري اليوم وصل حوالي 36200 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم في الأسواق نحو 38000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 8 أغسطس

شهد سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق استقرار ملحوظ على عكس الأيام الماضية وجاء كالآتي:

وصل سعر طن أسمنت الرمادي اليوم في الأسواق نحو 3952 جنيه وارتفع قدره بحوالي 61 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

سجل سعر طن أسمنت حلوان اليوم حوالي 3470 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم حوالي 3650 جنيه في الأسواق.

بينما بلغ سعر طن أسمنت الفهد اليوم في السوق حوالي 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس سجل اليوم في الأسواق حوالي 3450 جنيه.