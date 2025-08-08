أعلى سعر .. سعر الدولار في البنوك اليوم بتاريخ 8 من أغسطس “الأخضر يتراجع”

تصدرت عمليات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم، حيث تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، حيث تتراوح أسعار صرف العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ما بين 48.39 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 48.52 جنيه

سعر الدولار في البنوك

اختلف سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8 أغسطس حيث سجل سعر الدولار في البنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم في حالة الشراء 48.39 جنيه، وفي حالة البيع سجل 48.52 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

وصل سعر الدولار في بنك اسكندرية اليوم في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سجل في حالة الشراء 48.40 جنيه، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في حالة الشراء 48.59 جنيه، وفي حالة البيع سجل نحو 48.69 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 أغسطس

يرغب الكثير من الراغبين في السفر معرفة قيمة تحويل الدولار بالجنيه في السوق السوداء اليوم، حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 أغسطس وفقًا لآخر تحديث صادر حوالي 47.70 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع سجل نحو 48.70 جنيه وجاءت نسبة التغيير نحو 0.01 قرشًا.