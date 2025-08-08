سعر طن الاسمنت اليوم بتاريخ يوم 8 من اغسطس 2025

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت وسط تحركات في الطلب والعرض في السوق المحلية، وسجلت أسعار الحديد تحركات متفاوتة بين مختلف باقي الشركات المنتجة، حيث جاء سعر طن حديد العشري في مقدمة الأسعار الجديدة لكي يسجل نحو 36200 جنيه وهذا يعكس توجهًا صاعدًا في السوق بعد استقرار نسبي لفترات طويلة.

سعر طن الاسمنت اليوم

شهد سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق استقرار ملحوظ في الأسعار حيث سجل الآتي:

سعر طن أسمنت الرمادي سجل اليوم حوالي 3952 جنيه في أسواق مواد البناء.

وصل اليوم طن أسمنت حلوان في الأسواق نحو 3470 جنيه.

بينما سجل سعر طن السويدي اليوم في أسواق مواد البناء حوالي 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت الفهد سجل اليوم حوالي 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس وصل اليوم نحو 3450 جنيه في الأسواق.

وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم حوالي 3950 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 8 أغسطس

جاء سعر طن الحديد اليوم وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية كما يلي:

سجل سعر طن حديد عز اليوم في أسواق مواد البناء نحو 40033 جنيه.

وصل سعر طن حديد الاستثماري اليوم في الأسواق حوالي 38132 جنيه.

بينما بلغ سعر طن حديد العشري اليوم في أسواق مواد البناء نحو 36200 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي وصل اليوم في الأسواق حوالي 37900 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم في الأسواق نحو 35000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي سجل اليوم حوالي 37500 جنيه في أسواق مواد البناء.