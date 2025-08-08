عامل كام انهاردة .. سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بتاريخ 8 من أغسطس

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الصاغة اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا مقارنًة بمستوياتها مساء أمس في ظل انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتراجع الطلب المحلي، وهذا ما انعكس على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي بنحو 10 جنيه دفعة واحدة لكي يسجل اليوم حوالي 4575 جنيه للبيع ويعتبر هذا العيار المؤشر الحقيقي لتحركات السوق خاصًة مع اعتماده الواسع في مناسبات الزواج والخطوبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

شهدت أسعار جرام الذهب انخفاض ملحوظ خاصًة جرام الذهب عيار 21 حيث سجلت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم حوالي 5251 جنيه في حالة البيع، وفي حالة الشراء سجل نحو 5229 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في حالة البيع نحو 4814 جنيه، وفي حالة الشراء سجل حوالي 4793 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4595 جنيه في حالة البيع، وفي حالة الشراء 4575 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في حالة البيع نحو 3939 جنيه، وفي حالة الشراء حوالي 3921 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3063 جنيه في حالة البيع، وفي حالة الشراء سجل حوالي 3050 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 8 أغسطس

مع التراجع الطفيف اليوم الجمعة 8 أغسطس الذي سجله سعر الذهب عالميًا بالدولار سجلت الآن سعر أوقية الذهب عالميًا حوالي 3375 دولار للأوقية، وهذا انخفاض ملحوظ في سعر الذهب عالميًا على عكس الأيام الماضية.