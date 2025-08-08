خلال ساعات انطلاق بطولة الدوري المصري 2025-2026 تبدأ بمواجهة نارية لأهم الأندية

تنطلق منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026 غدا الجمعة الموافق 8 من أغسطس بمواجهات قوية تجمع بين وادي دجلة مع بيراميدز والمصري مع الاتحاد السكندري، ومواجهة نادي الزمالك لنادي سيراميكا كليوباترا.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري ضمن الجولة الأولى في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة سيراميكا ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة سموحة ضد طلائع الجيش يوم السبت الموافق 9 من أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة المقاولون العرب وود يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة الإسماعيلي وبتروجت يوم السبت الموافق 9 من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

بنترعا سبورت والاهلي يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الجولة يوم الأحد 10 من أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة فاركو ضد انبي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة اليوم الأهلي ضد غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء.