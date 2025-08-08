أخر تحديث في اسعار بورصة الدواجن اليوم بعد التراجع الأخير .. اشتري الفراخ وخزني

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 8 أغسطس في بورصة الدواجن والأسواق المحلية تحديثات جديدة في سعر الكيلو، حيث تشهد أسعار الدواجن في كافة أنواعها تغيرات يومية داخل المزرعة المختلفة أو على مستوى محال بيع الفراخ، لذلك سنتناول عن أسعار الفراخ اليوم الجمعة بمختلف أنواعها وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن وبوابة أسعار مجلس الوزراء.

اسعار بورصة الدواجن

أسعار الفراخ بجميع أنواعها في بورصة الدواجن اليوم شهدت استقرار ملحوظ في الأسعار حيث جاءت كما يلي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في آخر التحديثات 60 جنيه في بورصة الدواجن، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 65 جنيه و 75 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الجمعة في آخر التحديثات نحو 108 جنيه، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ما بين 113 جنيه و118 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن نحو 85 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 90 جنيه و 135 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم نحو 50 جنيه بينما وصل سعرها للمستهلك حوالي 60 و 65 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8 أغسطس

شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة استقرار ملحوظ حيث سجلت كالآتي:

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن اليوم ما بين 25 جنيه و 25.5 جنيه.

يتفاوت سعر الكتكوت الساسو في بورصة الدواجن اليوم ما بين 13 جنيه و 14 جنيه.

سجل سعر الكتكوت المشعر في بورصة الدواجن اليوم ما بين 7.5 جنيه و 8 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي يتراوح سعره في بورصة الدواجن اليوم ما بين 7 جنيه و 7.5 جنيه.